Principales sitios de videojuegos en Internet.

Estos son los últimos sitios web de revistas de juegos:

En otro tiempo, los jugadores en linea encontraban las novedades de sus juegos o reseñas de temas relevantes en revistas de renombre:

New York Times.

Wall Street Journal

CNN.com.

En la siguiente lista se encuentran los nombres de los últimos sitios web de revistas de juegos, los cuales ofrecen una colección diversa de redacción original e informes sobre noticias de juegos en línea, consolas, etc.

El formato de los sitios web de noticias de juegos permite a los interesados ​​explorar las últimas novedades a medida que ocurren, en lugar de esperar a que se publiquen las revistas de juegos mensuales.

Estos blogs se centran en problemas que ocurren en la comunidad de jugadores.

Principales sitios de videojuegos en Internet; lista:

1 -. IGN

IGN es un sitio web de entretenimiento que se centra en videojuegos, películas, música y otros medios. El sitio web principal de IGN comprende varios sitios especializados o “canales”, cada uno de los cuales ocupa un subdominio y cubre un área específica de entretenimiento; incluidas las principales plataformas de videojuegos y otras formas de entretenimiento como la televisión, los cómics y las películas.

2.- Game Facts

Este sitio cuenta con una enorme base de datos pues es uno de los más antiguos que hablan del tema; fue fundado en Noviembre del año 1995.

En esta plataforma, podrás encontrar trucos, reseñas, partidas guardadas y capturas de pantalla, casi todos de los cuales son enviados por los contribuyentes voluntarios.

Los sistemas que usan incluyen en la plataforma Atari de 8 bits hasta las consolas modernas, además de juegos de computadora.

3.- Game Skinny

4.- Euro Gamer

Este sitio web ofrece una amplia variedad de información para todos los amantes de los videojuegos.

Si te interesa te dejamos el siguiente Link: https: Eurogamer.net

