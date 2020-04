Regalarán 100 Super Nintendo a estudiantes que se queden en casa. En esta temporada de pandemia, niños y niñas han tenido que quedarse en casa a realizar sus diversas actividades en interiores. Ya que llevan varias semanas sin asistir a clases presenciales, esto debido a la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus; y para ayudar a los pequeños y pequeñas a mantenerse en casa, la Japan Retro Game Association regalará 100 Super Nintendo.

De esta manera la asociación aplica su solidaridad, pues cree que los videojuegos son una buena forma de mantener entretenidos a los pequeños, para que así no desarrollen ansiedad por estar encerrados tanto tiempo; además de ayudarlos a mantener activa la mente, aunque no tanto así el cuerpo.

Las consolas se darán a familias que vivan en Japón, tengan un niño o una niña menor a 16 años y cubran los gastos de envió; ellos mandarán un sistema funcional con un control y los juegos ‘Donkey Kong Country’ y ‘Final Fantasy VI’.

El que se regalen los Super Nintendo (Super Famicom) no es gratuito; aunque la sociedad japonesa es conocida por su respeto a las leyes, orden y disciplina, la pandemia y cuarentena por el coronavirus la ha llevado al límite, como al resto del mundo.

Se han dado reportes de familias con niños que no cumplen en aislamiento como tal, pues los pequeños tienen abarrotados varios parques de diversos vecindarios en las ciudades del país asiático. Si bien no se alejan mucho de su hogar, apenas unos metros, aún así no cumplen con las recomendaciones.

Esto se debe a que es la primera vez, en la vida de varios niños e incluso adultos, que se cuentan con tanto tiempo libre; algo a lo que no están acostumbrados, pues el estudio y trabajo en Japón en muy absorbente.

De ahí que muchos no sepan qué hacer con los más pequeños, condonando el que vayan un rato al parque más cercano, con el fin de que no se aburran en casa; a pesar de la recomendación de no salir a menos que sea necesario.

