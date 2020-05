Miles de usuarios de todo el mundo han tenido problemas con la plataforma y la aplicación de YouTube desde hace unos minutos, principalmente en México, Estados Unidos y Canadá.

Cibernautas argumentan no poder acceder al sitio web, cargar contenidos, transmitir en vivo o subir videos a la plataforma.

Reportan caída de YouTube en todo el mundo

Por su parte YouTube confirmó a través de Twitter el problema, el cual duró aproximadamente 20 minutos y ya ha sido resuelto.

If you were experiencing error messages on YouTube, the issue is now fixed. It lasted for approx ~20 minutes across home, subscriptions, search and more. Thanks for your patience, and for all of your reports!

— TeamYouTube (@TeamYouTube) May 15, 2020