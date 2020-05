Twitter implementa herramienta para elegir quién puede responder tus tuits. La red social Twitter ha comenzado a implementar una nueva herramienta que nos permitirá elegir quienes pueden responder a nuestros tuits.

Cuando se esté escribiendo una publicación en Twitter y antes de publicarla se podrá elegir quién podrá responderla.

Para ello existen tres opciones, las cuales son:

1) Todos (Twitter estándar, y la configuración predeterminada),

2) Sólo los usuarios que sigues o

3) Sólo las personas que mencionas en la publicación.

Los tuits de los dos últimos puntos deberán ser etiquetados, el ícono para responder aparecerá en tono gris para que no haya equivocaciones y que claro a quien no la pueda responder. Cabe señalar que de todas maneras pueden ver la publicación y dar me gusta.

Estas nuevas herramientas implementadas por Twitter forman parte de una prueba y sólo está por el momento habilitada para algunos usuarios (en iOS, Android así como para versión desktop).

Si deseas tener la última versión de la red social debes buscarla en la tienda de Apple Store o Google Play, y darle clic en el botón “Actualizar”.

Twitter implementa herramienta para elegir quién puede responder tus tuits. Así puedes usar esta nueva herramienta.

1. Al terminar de escribir tu publicación debes presionar en la frase que dice “Cualquier persona puede responer” que aparece en la parte inferior.

Si casualmente no aparece es que no tienes habilitada la herramienta debido a que es una prueba y no todos los usuarios contarán con ella.

2. Al presionar en esa zona se abrirá un menú con tres opciones: todos, sólo las personas que sigues o sólo los usuarios que mencionas en el tuit escrito.

Después saldrá el tuit configurado tal como lo eligió el usuario:

Esta nueva herramienta la anunciaron en la feria de tecnología CES 2020, que tuvo lugar en el mes de enero en Las Vegas, Nevada.

Otro dato que cabe destacar es que hace una semana la compañía anunció que permitirá que sus empleados sigan laborando desde sus casas de manera permanente aún cuando las autoridades sanitarias ya permitan regresar a los lugares de trabajo.

También te puede interesar ver: Apple y Google unidos en app que detecta COVID-19 en la zona