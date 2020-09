Versión “multidispositivos” en WhastApp podría llegar pronto. Esta función permitirá al usuario entrar a su cuenta desde cualquier dispositivo sin que su celular esté conectado a alguna red.

Bueno, aunque esta característica no es nada novedosa debido a que las competencias más grandes como Discord o Telegram ya habían implementado con anterioridad, tratándose del mounstro que esta App pues claro que resulta bastante llamativo…

Es por esto que esta característica entrará en beta próximamente para que los usuarios lo prueban antes de su lanzamiento.

Lo mejor es que parece que esta funcionalidad ya está en sus fases finales de desarrollo, lo que indica una llega inminente de una de las opciones más esperadas del servicio de mensajería ahora propiedad de Facebook.

Las capturas de la funcionalidad muestran los dispositivos vinculados y una sección exclusiva reservada para los usuarios de la propia beta, incluyendo una opción que permite elegir si un usuario quiere inscribir su cuenta de WhatsApp para acceder a la versión beta multidispositivo.

De igual manera se sabe que de las opciones disponibles ya estarían listas algunas de las más importantes, como por ejemplo la sincronización de los chats, el silencio de los mismos o los de los grupos, o la posibilidad de marcar como favoritos algunos mensajes.

Los que se inscriban en el programa verán cómo los demás dispositivos vinculados podrán funcionar sin una conexión permanente con el smartphone, que es la parte importante de esta funcionalidad.

Además el servicio avisa que los usuarios que den de alta en esta función a través de la beta verán cómo cualquier sesión anterior se cerrará inmediatamente.

Pero, pero pero… Los demás que no estén registrados no podrán acceder a este función, no por un buen rato…