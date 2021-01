Whatsapp quiere compartir más datos con Facebook; usuarios se inquietan

CDMX.- Apple ha retirado de su tienda ‘online’ la aplicación para iPhone Vybe Together, que animaba a organizar fiestas clandestinas en medio de las restricciones impuestas por la pandemia.

La aplicación muestra una serie de eventos, con la fecha y la hora, a los que los usuarios pueden solicitar unirse, y en caso de ser aprobados por la organización, reciben la dirección un par de horas antes de que empiece

Según explican en The Verge, la aplicación ha sido retirada por Apple, como han confirmado los responsables Vybe Together. También se ha prohibido su cuenta en la plataforma TikTok, y la web (salvo la página principal, que permanece accesible).

En la página de preguntas frecuentes (actualmente no disponible), los responsables reconocían el riesgo de la pandemia, pero aseguraban que la aplicación se creó para promover pequeños encuentros y no grandes fiestas, según The Verge

Con información de Excélsior