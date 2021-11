Tecolutla se beneficiará con la reapertura de los cruces fronterizos

México . – El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que será la corrupción el principal problema del Mundo: misma que produce desigualdad». Además, promoverá ante la ONU, el nuevo sistema político de gobierno: la 4T. Tan funciona bien que no se contrajo deuda para combatir la pandemia como lo hicieron otros países. Igualmente informará que la crisis económica no detuvo el crecimiento económico de México en la medida que afectó a países latinoamericanos. También sabemos que la oposición busca perjudicar la aparición de nuestro Presidente ante el mundo. Por primera vez México preside el Consejo de Seguridad de la ONU y es durante el gobierno de la izquierda progresista, representada por la alianza “Juntos Haremos Historia”.

En otro contexto. El PT y la sociedad en general exigimos que el panista Ricardo Anaya comparezca ante la justicia mexicana y deje de evadila. Si nada debe, nada tiene que temer. Solo tiene que aclarar lo que AMLO y todos sabemos: ¿recibió o no dinero para aprobar la reforma energética?, ¿Está o no involucrado en las corruptelas de Obredecht?, etc. El PAN también tiene que pronunciarse al respecto y no actuar tras una cortina de humo desviando la atención y responsabilidad.

En el ámbito estatal, se vive un crecimiento de la izquierda veracruzana. Los diputados electos por el PRD se han sumado a la bancada de un partido aliado nuestro. Ahora, ese partido desaparece del espectro político legislativo. Todo se debe al atinado actuar del gobernador del Estado asi como, uno de los mejores operadores político en Veracruz el Dip. Javier Gómez Cazarín, quienes podrán llevar a cabo las reformas constitucionales necesarias para nuestro estado.

Por otro lado, nuestro Instituto Político se congratula por la toma de protesta de nuestro Comisionado Político Nacional Ramon Diaz Avila, así como José Luis Tehuintle Xocua como Diputados Locales. El PT tendrá voz y voto en el Congreso Local y será representado fuertemente por nuestros compañeros. En esa tribuna se darán a conocer las propuestas que beneficiarán a los veracruzanos, sean de reforma o de iniciativas de ley. También NO sentimos decepción por aquellos que utilizaron nuestras siglas y le fallaron a los votantes que los llevaron a ocupar una curul. Ahora están en otra bancada; que Dios los Ayude, porque el PT, no lo hará ni los volverá a postular.

En otro tema. Es importante que se aclare si al momento existe subejercicio en las dependencias del Gobierno del Estado y en cuales se genera esta situación, ya que sería una grave irresponsabilidad de las áreas en que se dieran casos, toda vez, que debemos reconocer que hay muchas carencias en el ámbito de desarrollo social y los recursos programados para este año deben aplicarse correctamente y estamos a menos de dos meses que concluya el año.

Por último. El Partido del Trabajo manifiesta su fundada inquietud respecto a la detención de su excandidato Pasiano Rueda. Se le ha dictado prisión preventiva por todo el periodo que dure el procedimiento investigador. En consecuencia de lo anterior, no podría participar en la elección extraordinaria de renovación del ayuntamiento del municipio Jesús Carranza. Esperamos que la justicia actúe apegada a derecho y no se trate de una vendetta política.