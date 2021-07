Telesecundaria en Palma Sola, tendrá domo

Tuxpan, Ver.- La disposición emitida por las autoridades de transporte público, no están dando el resultado esperado, los ciudadanos no están acatando las recomendaciones, solo utilizan el cubrebocas para abordar la unidad y una vez en el interior se lo quitan, situación que pone al chofer en desventaja, al no poderlo obligar a su uso y como ya pago por el servicio tampoco lo pueden bajar de la unidad, ello lo manifestaron los choferes de las diferentes líneas de autobuses que circulan en la ciudad.

Foto: Pasajeros al ingresar a las unidades, se retiran el cubrebocas.



Ante esta situación Luis Alfredo Gallardo Casanova, delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC) delegación 78, señaló que como medida preventiva para la transmisión del COVID – 19 está bien, pero para ello se debe de contar con el apoyo de los ciudadanos, de lo contrario todo esfuerzo por parte de las autoridades será inútil.



“Desgraciadamente no hemos entendido las dimensiones de esta enfermedad, trataremos de seguir las indicaciones de la autoridad de Transporte y de la Secretaria de Salubridad, es difícil, pero tenemos que poner nuestro granito de arena para que se pueda aplanar la curva de esta pandemia” resaltó Gallardo Casanova.



Señaló que desde el inicio de la pandemia, como transportistas han llevado a cabo las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud con la sanitización de las unidades, se está trabajando a un 20 por ciento en la capacidad de las unidades, y se ha reducido el número de corridas y unidades, ello porque el número de pasajeros también se ha reducido de manera considerable.



“Lo fuerte de nuestra ruta eran los estudiantes, al no haber clases presenciales se continua una baja en el transporte, por ello se tomó la medida de reducir el número de unidades, además de que se busca proteger la salud de los choferes y sus familias, quienes son los que están más expuestos a este contagio, ante el contacto constante con el pasajero”, puntualizó el líder transportista.

Por Martha Hernández