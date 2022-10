Tenemos que ser fraternales, dice Zenyazen al Magisterio

Úrsulo Galván, Ver.- El secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García lamentó que el asesinato de la subdirectora de la primaria Adolfo Ruiz Cortines en Xalapa haya sido presuntamente motivado por una docente de la misma escuela.

«Es una situación muy triste y lamentable, muy penoso. Es reprobable este tipo de acción que hubo, de una compañera hacia otra» dijo luego de que la Fiscalía General del Estado diera a conocer que una maestra de la escuela habría sido quien mandó a asesinar a la subdirectora por aplicarle descuentos por presuntamente no asistir a laborar.

Subrayó que la SEV y la actual administración estatal son firmes con garantizar que los docentes estén frente a grupo y que esos descuentos se hacen en cualquier trabajo cuando los trabajadores no se presentan.

«El trabajo de nosotros como maestros es estar frente a grupo, entonces, si tú no te presentas a trabajar, no únicamente en el magisterio, en cualquier lugar, si tú no te presentas a trabajar, obvio que te van a descontar. En ese sentido, lo que nosotros fomentamos es que los maestros se encuentren trabajando en las aulas».