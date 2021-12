TEPJF confirma retiro de registro a Fuerza por México, PES y Redes Sociales Progresistas

México.– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió de manera definitiva la desaparición de los tres partidos que no alcanzaron el 3% de la votación valida emitida en las pasadas elecciones intermedias.

Se tratan de Fuerza por México (FxM), Partido Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP).

Foto: 24 Horas

Y es que seis de los siete magistrados de la Sala Superior coincidieron en que dichos partidos no presentaron pruebas que comprobaran que la ciudadanía no les dio su voto por los efectos de la pandemia de COVID-19 o la violencia, y no porque simplemente su oferta política no les resultara atractiva.

Sin embargo, en el caso FxM, el magistrado Indalfer Infante propuso regresarle el registro, pues consideró que sí afectó la crisis sanitaria para obtener votos, lo cual no prosperó, pues los demás magistrados estimaron que no había razón para favorecerlo, pues el COVID-19 afectó a todas las fuerzas políticas.

Cabe mencionar que FxM se quedó con el 2.59%, mientras que el PES ganó el 2.85% y RSP el 1.83 por ciento.

Con información de Centro de Informes

