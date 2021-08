TEV valida triunfo de Pozos Castro

Tamiahua, Ver. – Aunque se hizo un convenio con fecha del 4 de octubre del 2019, con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para adquirir compromiso y cubrir pagos de cantidades adeudadas por parte del Ayuntamiento de Tamiahua, de fondos federales relacionados con la controversia constitucional correspondiente que ascendió a 19 millones 524 mil 709.59 pesos, adeudos que debían ser cubiertos un año después y, sin embargo, éste no ha sido tomado en cuenta.

Muy por el contario tiene instrucciones de no pagar a ningún municipio el Secretario José Luis Lima Franco titular de la instancia e hizo ver que no se trata de un caso aislado el de Tamiahua, ya que una cantidad importante de municipios están teniendo dificultades con la misma situación; además el funcionario estatal tampoco ha tenido la disponibilidad de contestar las llamadas ni los mensajes “como caballero deja mucho que desear”

Sin embargo, a diferencia de quienes interpusieron controversia constitucional, para el ayuntamiento que una servidora tiene a su cargo la alternativa fue optar por la vía del diálogo, pero hasta ahora todo indica que se darán los recursos a la siguiente administración dejando sin cumplir el compromiso establecido recibiendo únicamente la mitad del monto pactado.

Respaldada con documentos oficiales y acompañada por la Secretaria del Ayuntamiento, Griselda, el Lic. Jorge Arturo Morales Ramírez, así como el Abogado Tomás Mundo Arriasa, donde informó que denunciará al periódico “La Opinión” además al síndico Albertico Rivera del Ángel y la Regidora Tercera Victoria González Ramos, por violencia política de género, sustentada por Olga Alicia García, reconocida Psicóloga forense del país con quien fundamentaremos lo dicho.

Asimismo, el litigante indicó que en el caso del rotativo también se cometen delitos personas morales que teniendo los instrumentos delinquen para tal fin, porque de acuerdo a los procedimiento penales, de acuerdo a la norma ISO 37001 Internacional, al haber incumplimiento se acudirá a la demanda penal además de la civil que se tiene establecida, ya que reiteró “sí a la libertad de expresión, no a la libertad de agresión, no violencia política en razón de género”, porque recibe las críticas, las constructivas, mas no las destructivas para hombre y mujeres que son respetuosos.

Finalmente Morales Ramírez indicó que las observaciones hechas a la cuenta pública serán aclaradas, porque de los señalamientos del Órgano de Fiscalización (ORFIS) con fecha del 29 de junio, en lo referente a lo financiero hizo 13 observaciones, 6 recomendaciones y en lo técnico 9 observaciones y 8 recomendaciones, pero tan solo de las 13 financieras sólo cuatro son de presunto daño patrimonial, por lo que todo será aclarado, para que la comisión de vigilancia revise y confirme que no hay daño absoluto, mismo que se deberá publicar en la Gaceta oficial y en lo técnico todo se tiene solventado.

