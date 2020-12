«The Croods» recauda 14.2 mdd en su primera semana

México.- Danna Paola no se quiso quedar atrás con la fiebre de Navidad y lanzó su versión de la canción “All I Want For Christmas Is You“, que hizo famosa a Mariah Carey en 1994 y es la más escuchada durante las fiestas decembrinas.

Hace unos días, el 25 de noviembre, Danna Paola subió a su canal de YouTube el audio del tema interpretado por ella, el cual, en solo tres días, ha sido reproducido más de 408 mil veces y a recibido el cariño de 52 mil 260 escuchas.

Con su propia versión de “All I Want For Christmas Is You“, la cantante recibió centenares de comentarios positivos como: “¡Ay, te amo tanto, Danna! En serio eres una artista de verdad, te mereces esto y mucha más. Una estrella que va por todo”, “Danna con su voz angelical hace que las canciones de Navidad suenen de otro mundo”, “Y luego unos dicen que esta princesa no canta, les cierra el hocico cada que puede”.

El año pasado la ‘destrozaron’ al cantar la misma canción

El año pasado, Danna Paola se grabó cantando un fragmento de “All I want for Christmas is You”. La cantante publicó en su cuenta de Instagram, el 22 de diciembre de 2019, el video, que acompañó con la frase: “Mientras tanto… la Navidad se sigue apoderando de mi persona”.

Sin embargo, en esa ocasión los internautas no fueron muy nobles con la también actriz, ya que aseguraron que su voz no alcanzó las notas altas que la canción de Mariah Carey requiere.

“No veo la gran cosa en su voz”, “Le falta mucho para alcanzar a Mariah Carey”, “Creída”, “Se ve que es una fan tóxica de Mariah Carey, que le quiere copiar en todo”, fueron unos de los comentarios que recibió la protagonista de la serie “Elite” de Netflix.

Ultimamente, Danna Paola ha estado en el ojo público por su trabajo como cantante. Sin embargo, lo que ha llamó más la atención de sus fans, fue la revelación que hizo esta semana; sin tapujos, mostró a la mujer con la que está saliendo.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió con sus seguidores que sale con una mujer, aunque después explicó que no salen como pareja amorosa, sino como amigas.

Con información de Radio Fórmula