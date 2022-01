Tik Tok nomina a veracruzana, como empresaria con mejor contenido

Boca del Río, Ver. – Este domingo por la mañana en el Foro Boca, el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal, presentó al Gabinete que lo acompañará durante la administración 2022 – 2025.

Sobre la polémica del sábado en el primer Cabildo de la nueva administración, donde la regidora de MORENA, Ana Cristina Morales Villar, denunció el nombramiento del Tesorero, Abel Ignacio Cuevas Melo, pues presuntamente se encuentra inhabilitado de la función pública por al menos siete años, el panista aseguró que es una aseveración falsa.

“Si no, no lo hubiera nombrado, tiene toda la capacidad, la experiencia, es una persona decente, es una persona honorable y no está inhabilitado como salió en una nota de un medio de comunicación, por eso lo propuse al Cabildo y el día de hoy lo nombro”, apuntó.

En ese sentido, dijo que en breve se le enviará a la regidora octava, el documento que demuestra que el ex Oficial Mayor de la SEV no se encuentra inhabilitado para la función pública, tal como lo solicitó la morenista.

Del resto de los poco más de 40 nuevos funcionarios públicos presentados este domingo, destacan la ex diputada local, Judith Pineda Andrade quien estará a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento; el ex futbolista, Manuel López Mondragón como director de Fomento Deportivo; el ex director del Comité de Carnaval, José Antonio Salvatori Bronca como director de Desarrollo Económico; la ex regidora, María Cristina Araiza González como directora de Atención Ciudadana; la ex directora del DIF de Veracruz, Yamileth Herrera Díaz como directora del DIF de Boca del Río; y el ex regidor del Ayuntamiento de Veracruz, Guillermo Aguilera Aguirre como director de Educación.

Este lunes a las 8 de la mañana será presentado en evento en la cabecera municipal el programa de recaudación del Impuesto Predial 2022; donde se confirmará el descuento del 20 por ciento por pago anual anticipado, y 50 por ciento a adultos mayores.