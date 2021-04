Tinder Passport: conoce el amor al otro lado del mundo gratis

Facebook anunció que, a medida que los Gobiernos vayan ampliando la disponibilidad de la vacuna de COVID-19 al conjunto de la población, informará a cada usuario que ya puede tener acceso a ella y dónde conseguirla.

En una entrada en su blog oficial, Facebook explicó que las alertas ya están funcionando en “casi una veintena de países”, así como en cuatro estados de Estados Unidos, Texas, Utah, Alaska y Misisipi, y que esperan cubrir el conjunto de esa nación y de otras en los próximos días.

Connecting People in the US With State COVID-19 Vaccine Information https://t.co/58vbFqaEsJ

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 12, 2021