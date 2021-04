Tips para acelerar el metabolismo y decirle adiós a los kilitos de sobra

México.- Disfrutar la sexualidad es clave para mantener una relación de pareja saludable, pero, ¿sabes cuántas relaciones sexuales deberías tener con ella?, así es, muchos se cuestionan cuánto sexo se debe tener para considerar que realmente están teniendo satisfacción, y aquí te decimos sus pros y contras, ¡no te los pierdas!

Pros y contras de contar el sexo

Los expertos aseguran que contar las veces que se tiene sexo con la pareja puede tener pros y contras en las relaciones sexuales de pareja, pues la información puede ser usada para mejorar, pero también, y de forma inevitable se sentirá la necesidad de comparar la cifra con los de otros y esto podría dejar un sentimiento de preocupación si sale desfavorecido.

Y es que muchos aseguran que tener sexo 3 veces a la semana es signo de que la pareja realmente disfruta de su sexualidad y que además sus relaciones sexuales son satisfactorias, pero es ¿realmente así?

Enfatizamos que tener mucho o poco sexo no es síntoma de que una relación de pareja es mejor que otra o que se tiene mayor satisfacción, ya que todas son diferentes y no existe como tan un punto real de comparación, especialmente porque también se debe definir que se mide al contar, ejemplo de ello es:

Orgasmos

Orgasmos de ambas personas

Eyaculaciones

Penetraciones

Momentos de encuentros

Ante esto, es crucial no sentirse frustrado, y es que no solo el erotismo, la conexión y la intimidad de las parejas se puede medir en base a cuántas relaciones sexuales tienen a la semana, así que antes de sentirte inseguro, procura mejor indagar si la otra persona con la que compartes el sexo se siente o no satisfecho, el diálogo los ayudará a disipar las terribles dudas sobre la insatisfacción.

Además de escuchar con amor y ser honestos con las respuestas, es clave que las parejas lleguen acuerdo sin que se produzca resentimiento, ambas partes de la pareja debes estar dispuesta a escuchar y deben querer dar solución a sus problemas en el sexo.

Hay muchas opciones para hacer que las parejas se sientas satisfechas en las relaciones sexuales, puede ser por medio de una relación abierta, de la masturbación en solitario o en compañía de su pareja, además claro de que, en caso de que una de las partes tenga más deseo en el sexo, se debe canalizar dicha energía en otras actividades, como el ejercicio o cualquier otra que requiera de esta.

