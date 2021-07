¡Toda una Estrella! Causa sensación vaca enana, único ejemplar a nivel mundial

Estados Unidos.-Un hombre estadounidense, al que le tocaron nada menos que 55 millones de dólares y que decidió escondérselo a su hermana, muy religiosa, por miedo a que le obligase a donar su fortuna a la Iglesia.

Ganó el premio hace más de una década, pero ha sido ahora cuando ha confesado que es millonario. Lo ha hecho a través de una carta al portal MarketWatch, en el que cuenta su historia bajo el más estricto anonimato.

Foto: Ilustrativa

admite que optó no compartir la noticia con su familia por miedo a que su hermana le obligase a donar la mitad del dinero a su iglesia. Así, el hombre ha pasado la última década viviendo su vida normal, aparentando no tener ingresos extra e incluso haciendo como que lo pasaba un poco más. Su farsa le llevó a mantener un estilo de vida bastante parco, y ya está acostumbrado a no gastar en nada más que lo estrictamente necesario.

“Vivo tranquilamente, no gasto mucho. No tengo hijos y mis padres han muerto. No le he dado nada a mi hermana porque ni me gusta su marido, ni he hablado con ella en los últimos 10 años”, asegura el hombre en su carta.

Con información de La Vanguardia