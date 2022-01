Todo listo para la llegada del nuevo Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.- Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) se manifestaron este martes afuera de las oficinas centrales de este subsistema educativo, ubicadas en la avenida Américas, en Xalapa en contra del despido injustificado de dos de sus compañeras.

Se tarta de Alicia Trinidad Arano y Eva Sofía Azamar Vidal, quienes llevaban más de 9 años y medio de antigüedad.

Julio Felipe Ortiz Martínez, director del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel 62 Veracruz Norte con sede en el puerto de Veracruz dio a conocer que el pasado viernes, el director administrativo del COBAEV en el estado informó que habían sido despedidas aparentemente sin alguna justificación y sin pagarles liquidación.

«Se nos hace una injusticia que las maestras que ya llevan 9 años con nosotros, que no han incurrido en ninguna falta administrativa, que son personas humildes, madres solteras y trabajadoras, que han iniciado con nosotros el proyecto desde que inició el plantel y no tenía nada, de buenas a primeras me digan que les tengo que informar que ya están despedidas»