Todo un pueblo celebra el rescate de un perro; había sido secuestrado

Foto: LaSilla Rota.

A Fathyma Lex le urgía imprimir unos documentos para obtener una beca, por lo que salió en la búsqueda de un cibercafé por la calles de su ciudad, ahí empezó la aventura que hoy la platica, a través de un video en Tik Tok que se hizo viral.

Tras narrar su anécdota Fathyma Lex se hizo viral de como confundió un domicilio particular con un cibercafé, en donde le ofrecieron hasta pozole y refresco.

El video ya cuenta con más de un millón de vistas en TikTok, donde la joven narra cómo en su búsqueda por un negocio de internet que ofreciera impresiones, entró en una casa se sentó tranquilamente, prendió el equipo de computo y hasta el mouse pidió.

Fathyma contó que hace dos o tres años atrás, buscó en su colonia un cibercafé para imprimir documentos para una beca escolar, por lo que comenzó a caminar por muchas calles, y comenzó a desesperar, ya que los documentos los tenía que entregar ese mismo día.

Fue entonces que la joven encontró un café internet «muy peculiar», por que solo había dos computadoras, cuestión que ya no le preocupo pues comenzó a trabajar en sus impresiones, en el lugar le pidió a un hombre «encargado» un mouse para trabajar.

La tiktoker relató que dos niños entraron al domicilio, por lo que uno de ellos le ofreció un vaso de refresco. Instantes después, otro de los niños la invitó a sentarse a la mesa con ellos a comer pozole.

Una vez que la usuaria de TikTok imprimió su documentación y preguntó el costo de su estancia, el hombre que le proporcionó el mouse le informó que era un domicilio particular y no un cibercafé.

“Yo empecé a sentir la cara bien caliente, le dije ‘pero, ¿cómo que no es un ciber, señor? ¿Por qué no me dijo?’ y dice – no muchacha, es que yo te vi muy concentrada y la verdad es que no te quise interrumpir-”, contó Fathyma.