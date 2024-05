Todos los veracruzanos con servicios básicos: Zita Loya

Tihuatlán, Ver.- “Durante los últimos dos meses que he tenido la oportunidad de caminar nuevamente por las calles de Tihuatlán, me he dado cuenta de la falta de apoyos y de servicios básicos, por lo que trabajarán para que esta situación será diferente” expresó la candidata suplente al senado Zita Loya.

La candidata de la alianza “Fuerza y Corazón por México” indicó que desde el senado estarán gestionando los recursos para que aquellos sectores que no cuentan con servicios básicos puedan contar con ellos, por lo que será un Tihuatlán y Veracruz diferente.

“Falta agua, casas de salud abandonadas, sin becas estudiantes de escasos recursos. Tihuatlán ha tenido un retroceso en su desarrollo, pero lo vamos a recuperar con la gestión de apoyos para el campo, para madres solteras, para estudiantes, niños y jóvenes con discapacidad, para emprendedores y comerciantes”, comenta Zita Loya.

Indicó que ha sido una aliada de las familias tihuatecas, y así como ha dado respuesta atendiendo sus peticiones, redoblaran esfuerzos para hacerlo mejor en beneficio de Tihuatlán y Veracruz, por lo que estableció un acuerdo con los ciudadanos para que voten por Sara Ladrón de Guevara, compañera de fórmula y ellas estarán gestionando los apoyos.

Zita Loya destacó que las grandes obras y beneficios para el pueblo no se logran solos, sino con la suma de esfuerzos, por lo que reiteró la invitación a la ciudadanía de salir a votar este 2 de junio y marcar el triunfo de los candidatos de la coalición PAN, PRI y PRD, para juntos trabajar con fuerza y corazón por Tihuatlán, Veracruz y el País.