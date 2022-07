‘Tolerancia cero sobre los abusos a los menores o las personas discapacitadas’: Papa Francisco

Nueva York, EU. – El propietario del legendario club nocturno neoyorquino Studio 54, Mark Fleischman, murió a los 82 años mediante el suicidio asistido, confirmó este miércoles su esposa a través de las redes sociales.

Fleischman sufría una enfermedad degenerativa desde 2016, no podía caminar y tenía problemas de habla.

«Mi esposa me ayuda a meterme en la cama y no puedo vestirme ni ponerme los zapatos. Elijo una salida suave. Es la salida más fácil para mí», dijo el propio empresario a The New York Post el mes pasado.