Tom Brady hace revelación en el podcast «The Pivot» con Ryan Clark

Estados Unidos.- Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, reconoció que a pesar de los siete ediciones del Super Bowl que ganó, correr y divertirse dejaron de ser características en su juego porque, se puso “demasiado serio”.

Brady, nacido hace 46 años en San Mateo (California), jugó 23 años en la liga, 20 con los New England Patriots, con los que obtuvo seis anillos de campeón, y tres con Tampa Bay Buccaneer, franquicia con la que ganó uno más.

Tom Brady se retiró de la NFL en febrero de 2023.

