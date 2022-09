Toman primaria en Veracruz puerto por falta de maestros

Veracruz, Ver.– Padres de familia de la escuela primaria «Benito Juárez» en la comunidad de Dos Lomas del municipio de Veracruz, se manifestaron la mañana de este lunes, debido a la falta de docentes.

Adriana Torres Mundo, madre de familia, mencionó que tan solo los alumnos del cuarto grado, tienen 10 meses sin maestra, debido a que la docente solicitó un permiso desde diciembre del 2021.

«La maestra que está ahorita cubriendo le estamos pagando nosotros como padres de familia, ya vino el supervisor, la delegada de la SEV, Diana Santiago Huesca no nos da respuesta alguna, nada más nos mandó a decir que hoy nos manda horario, para ver mañana (martes) a qué horas nos manda una solución, pero aquí vamos a estar tomando la escuela hasta que nos den respuesta», remató.

Los afectados señalan que este problema es en el cuarto grado, ya que durante casi todo el 2021, estuvieron pagando a un docente, los últimos meses tuvieron un respiro, ya que la SEV les mandó a una maestra, pero está pidió permiso sin goce de sueldo en diciembre del 2021.

«Bueno, son tres grupos sin maestro, pero por la que nosotros estamos peleando es por la maestra de cuarto año, porque lleva 10 meses el grupo sin maestro. Los otros dos maestros pidieron su cambio y se acaban de ir el jueves, y no tuvieron clase ni viernes ni hoy lunes, según mañana ya vienen los maestros a presentarte, pero tampoco no es una seguridad (…) pues del salón de cuartos son como 40 niños, pero es una plantilla grande, son casi 200 niños y no podemos estar sin maestros», culminó.