Toman supervisión escolar en la comunidad el Mirador, Espinal; exigen destitución de profesora

Espinal, Ver.- Padres de familia de la primaria Úrsulo Galván de la comunidad de el Mirador, tomaron las instalaciones de la supervisión escolar para exigir que cambien a la directora, quien ha mostrado desinterés por sus alumnos y a causado la baja de la matrícula.

La supervisión escolar 033 fue tomada por los quejosos para exigir al titular, Julio César Martínez Ordóñez, que solicite el cambio de la maestra Marisol Sosa Sánchez, quien además de ser la directora da clases a los grupos de cuarto, quinto y sexto grado.

Los inconformes alegan que la docente a mostrado desinterés en la escuela, en los alumnos desde hace más de cinco años, creen que por llevar más de 20 años en esa institución ya se aburrió de los estudiantes.

“No participa en ninguna actividad escolar, no hace honores a la bandera, no participa en

los concursos como otras escuelas, como oratoria, cuenta cuentos, no hacen eventos culturales ni sociales como festejos del 10 de mayo, ella dice que no sabe nada” expresaron lo quejosos.