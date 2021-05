Tomás Boy deja de ser entrenador del Mazatlán FC

México.- Mauricio Lanz, director general de Mazatlán FC, anunció que Tomás Boy no seguirá al mando del equipo luego de que no se llegó a un acuerdo con el estratega para su renovación.

«Queremos agradecerles y decirles que estamos en deuda con ustedes porque teníamos distintos objetivos. Uno de ellos era alejarnos en el tema porcentual, los tres últimos lugares, nos libramos de la sanción económica y esto nos permita seguir creciendo el proyecto, mejorar la infraestructura y seguir dándole a Mazatlán un equipo competitivo», explicó en un video difundido por el club.

«Por otro lado, les quiero comentar que me reuní con Tomás Boy para platicar la renovación de contrato la cual no se pudo dar porque no llegamos a un acuerdo económico y derivado de esto la decisión es que no seguirá con nosotros. Le quiero agradecer a Tomás y su cuerpo técnico porque se comprometieron con el proyecto, se la rifaron, les deseamos todo lo mejor».

Tomás Boy logró ganar seis partidos, empatar tres y perder ocho para acumular 21 unidades en esta campaña. Ahora, Mazatlán deberá buscar a su nuevo líder, el tercero en apenas un año de vida luego de que en el 2020 adquirieron la plaza de Monarcas Morelia para emprender el proyecto en el puerto.

Con información de Medio Tiempo