Tomás Goros revela su experiencia con el Covid

México.- En días pasados te contamos sobre las fuertes acusaciones que la exnovia de Chuponcito, Bárbara Estrada hizo en su contra, y por las que incluso inició un proceso legal. Y es que la mujer señala al comediante de presuntamente estarle exigiendo videos y fotografías íntimas a cambio de no mostrar material delicado de cuando ambos mantenían un relación.

Ante esta situación, el famoso payasito rompió el silencio y mediante un video que publicó en su cuenta oficial de Youtube dio la cara: “Quiero agradecer a toda la gente por su apoyo, su cariño, y también a los que tristemente juzgan sin saber, juzgan sin conocer aquí, pero pues son pocos y pues no pasa nada”, inició José Alberto Flores, nombre real del artista.

Delante de un espejo y quitándose el maquillaje, Chuponcito dio indicios de que debido a la fuerte situación que actualmente atraviesa podría no continuar más con su personaje: «Hoy por hoy, por situaciones que han estado atacando a Chuponcito pues creo que no se vale (…) hoy es un día, para mí, para Alberto y para la familia, triste”, continuó.

Foto: Web

Con lágrimas en los ojos y dejando al descubierto al hombre detrás del personaje, José Alberto pidió no ser juzgado antes de tiempo y aseguró que se encuentra confiado en que la justicia mexicana estará de su lado: “Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. No soy nadie para perdonar, yo solamente quiero estar tranquilo”, agregó.

Por último pidió parar los ataques en su contra y en contra de su familia y esperar la decisión de las autoridades: “No ataquen a mi familia. Mi pequeño, él no tiene la culpa, mi pareja no tiene la culpa, mis hijas no tienen la culpa, mi nieta no tiene la culpa. Por favor, no nos ataquen. Y a mí, si no conocen, por favor no se dejen llevar hasta que no sepan la verdad”, finalizó.

Con información de TVnotas