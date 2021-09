Tormenta “Nicholas” cambia de trayectoria; se aproxima hacia Louisiana

Estados Unidos. – El astronauta Frank Culbertson, era el comandante de la Estación Espacial Internacional durante el 11 de septiembre de 2001 y recordó que «no sabía qué era lo que estaba pasando exactamente, pero sabía que era algo muy malo».

Culbertson explica que al ver la gran nube de humo sobre la zona de Manhattan dijo que sintió un gran dolor porque parecía que veía una «herida» en su país.

Foto: tvperu

El astronauta en el diario que llevó durante su expedición espacial, plasmó sus reflexiones sobre aquel día.

En aquellas páginas Frank Culbertson, explicó que casi no había escrito en el mes que llevaba ahí porque casi no tenía tiempo y porque no se sentía cómodo anotando en su bitácora cosas que hablaría con su familia y amigos, sin embargo, aquel día hizo una excepción, pues «obviamente el mundo cambió hoy».

Foto: Internet

«Lo que hago y digo es mucho menor comparado a lo que sucedió hoy en nuestro país cuando fue atacada por… ¿quiénes? Terroristas, es todo lo que sé, supongo. Es difícil saber a quién hay que dirigir todo este coraje y miedo».

Con información de SUN

Recuerda que la pandemia de Covid-19 aún no termina

No olvides cumplir con las medidas sanitarias, lávate las manos, usa cubrebocas correctamente cuando te encuentres en público, cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo y mantén tu sana distancia.