Trabajador de Salud pide reinstalación; tuvo COVID y no justificó ausencia laboral

Xalapa, Ver. – Este lunes, Francisco Espinosa Ramírez inició una huelga de hambre para pedir si reinstalación al área administrativa de la Secretaría de Salud, pues acusa que no le fue válida una incapacidad por COVID-19, ya que no presentó en tiempo y forma la justificación que obtuvo a través de un médico particular.

«Tengo el justificante médico, no lo entregué en tiempo y forma por el ISSSTE. Me atendí con un médico particular dese el principio. Cuando me levantaron el acta, yo presenté esos documentos para que me los cambiaran por el ISSSTE».

Por: Héctor Juanz

En un momento más información …