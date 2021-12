Trabajadores de la UV exigen mayor incremento salarial

Fotos: Noreste

Poza Rica, Veracruz.- Con respecto a los señalamientos de presunto abuso de autoridad y corrupción que se realizaron en contra de integrantes del área de Comercio, por la inspección y clausura que se hizo en días pasados a un salón de eventos en el Fraccionamiento San Román, el Director de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, José de Jesús Luna Kuri afirmó que la intervención se realizó de manera correcta, puntual y conforme a derecho.

En este sentido el funcionario desmintió los señalamientos realizados en su contra, por supuestamente solicitar sobornos al dueño para evitar la clausura del lugar, y de cometer abuso de autoridad al inspeccionar «un espacio privado» acondicionado para realizar «eventos familiares».

Destacó que desde inicios de este 2021 se atendieron varias denuncias ciudadanas, en contra del fuerte ruido que generaban las festividades periódicas realizadas al interior de un inmueble, por lo que se solicitó al área de Comercio, vía oficio, se realizara la inspección de este domicilio para corroborar funciona como salón de fiestas sin autorización de las autoridades.

Explicó que puntualmente se acudió a realizar una inspección del lugar, sin embargo, no se encontró actividad alguna por varios meses, hasta que recientemente se logró corroborar lo dicho por los vecinos, por lo que se entregaron tres citatorios en el lugar para solicitar información a los dueños sobre el servicio que prestan, pero se hizo caso omiso al llamado.

Aseveró que el área supuestamente habilitada como zona de fiestas familiares, en realidad era promocionado en redes sociales como un salón de eventos, con renta de sillas, mantelería, mesas y demás servicios, pero sin contar con una licencia de funcionamiento, anuencia de Protección Civil, verificación y anuencia de Ecología, de la Cofepris, del área de Salud y menos de Comercio, es decir, no tiene ningún permiso para realizar actividades.

Es por ello que, al no contar con permisos y generar perjuicio a los ciudadanos que habitan en este lugar, se aplicaron los procedimientos respectivos.

“Se hizo un acto, correcto y puntual conforme a ley y derecho (…) actuamos de manera correcta; seguimos trabajando, no hemos fallando ni un día de la administración, mis manos siguen limpias (..) He hecho lo mejor que he podido”, dijo.