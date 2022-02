Trabajamos con resultados honestos y por la seguridad de todos: Juan Gómez

Hueyapan de Ocampo, 31 de enero de 2022.- El presidente municipal de Hueyapan de Ocampo, Juan Gómez Martínez, se ha dedicado a trabajar desde el primer minuto de su administración, “desde que asumimos nuestro encargo, el propósito fue trabajar por ustedes y todo nuestro municipio, vamos muy bien”, dijo en entrevista.

La seguridad pública es un tema fundamental para la tranquilidad de nuestra gente, y es por ello que trabajamos de manera coordinada con las fuerzas estatales y federales para mantener la tranquilidad que nuestra localidad necesita, comentó Gómez Martínez.

Recordó la reunión con el Coronel Félix Ojeda sobre la instalación de la Guardia Nacional en el municipio, y también para contar con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional; al igual que el apoyo para la capacitación de la operadora que expide lo relacionado a la cartilla militar.

Así es como inició su administración: “vamos juntos de la mano del pueblo a construir un mejor Hueyapan de Ocampo, llegó la hora de trabajar y responder a la confianza depositada, ya no hay colores, no les voy a fallar soy un hombre de palabra”, publicó en sus redes sociales.

Desde el día 3 de enero, junto con el Regidor de la comisión de seguridad pública y de los demás ediles, se reunieron con el cuerpo de Seguridad Municipal para atender este tema de mucha importancia sobre las acciones e implementaciones que llevan a cabo.

De igual manera están trabajando para que exista una mejor educación vial para evitar accidentes; al tiempo de agradecer a la población el pago de predial que se ha realizado oportunamente y que se verá reflejado en obras y acciones en beneficio de todos los huayapenses.

El alcalde Juan Gómez, mencionó que en fechas pasadas recibió a Juan Luis Hernández Owseykoff, Secretario Técnico de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) así como del Jefe Dep. de Operación y Mantenimiento Noé Emilio González Rivera, donde platicaron sobre el tema principal que afecta a todos ,y es del vital líquido: el agua; ahí nos informaron que se van a rehabilitar los pozos y se le dará mantenimiento a los tanques de almacenamiento para tener un agua limpia y de buena calidad.

“Otro tema importante que tratamos fue sobre la planta tratadora de residuos, pronto vamos a mejorar en estos ámbitos que benefician a la población”, mencionó.

También platicó acerca de la reunión con la diputada Illya Escobar, con quien acordó temas de escrituras de las escuelas del municipio, a lo que dijo que están en los últimos detalles, “pronto tendrán certeza jurídica para que puedan solicitar proyectos en mejoramiento de las aulas, agradezco a los ediles que no me han dejado solo, que respaldan todo lo que hacemos en beneficio de Hueyapan de Ocampo, también al Director de Educación que no ha dejado de coadyuvar en este sentido”.

Para concluir con la entrevista, el alcalde Juan Gómez Martínez, dijo que se están recorriendo las comunidades para platicar acerca de sus necesidades y comenzar a resolver todo lo que en sus manos se pueda, por lo que aseguró que le están entrando con todas las ganas para hacer realidad la transformación que se le prometió a la gente.