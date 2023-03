Trabajan en el desarrollo de Cumbre Tajín 2023: EDV

Papantla, Ver.– Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres integrantes del Colectivo Feminista Libres y Voladoras, se dieron cita en el parque central Israel C. Téllez, para juntas levantar el puño como pedimento para esclarecer los casos de diversas mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia.

Foto: Delhy Galicia

Con pancartas en mano, las mujeres papantecas se expresaron libremente: “Por todas las niñas que no pudieron alzar la voz”, “quiero vivir, no sobrevivir”, “ nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo”, “ mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”.

Foto: Delhy Galicia

Las integrantes del Colectivo Feminista, realizaron una marcha pacífica por diversas calles céntricas de este pueblo mágico, la cual inició en la explanada al mural a la cultura totonaca, argumentando que lo único que buscan es alzar la voz y no callar más.

Foto: Delhy Galicia

Las féminas caminaron por las principales calles de la ciudad exigiendo justicia por todas aquellas mujeres que no han encontrado justicia por los actos de violencia ejercidos en su contra, así como también por todas aquellas que perdieron la vida y que hasta el día de hoy sus agresores continúan por las calles sin pagar por sus actos.

Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia Foto: Delhy Galicia

Por Delhy Galicia