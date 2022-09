Trabajo para que la sociedad se sienta en paz y segura: H. Giadáns

Xalapa, Ver.– Veracruz registra bajos índices en la elaboración de testamentos en comparación con otros estados del país.

De acuerdo al notario Manuel Díaz Rivera, apenas el 6 por ciento de la población en este estado hace a tiempo el trámite para heredar sus bienes, mientras que en la Ciudad de México, dicho porcentaje es del 26 al 30 por ciento.

“Los problemas no necesariamente se van a evitar con el testamento, pero sí se va a disminuir en un gran porcentaje porque también el testamento se puede impugnar, etcétera, pero si hacemos todo adecuadamente, no es que si hagas un testamento ya no va a haber problemas, es lo que buscamos, disminuir los problemas judiciales, que se disminuya la carga en los juzgados» expuso.

Por tal motivo se promueve la campaña “Septiembre mes del Testamento”, implementada a nivel nacional y en Veracruz por el Gobierno del Estado en coordinación con el Colegio de Notarios Públicos, con la que el costo por dicho trámite se reduce a mil 150 pesos.

“Se trata efectivamente de hacer una cultura del testamento. Muy seguido escuchamos clientes que dicen que no hacen su testamento porque no se están muriendo, les digo que si se estuvieran muriendo, ya no pueden hacer testamento porque finalmente no había la capacidad para hacerlo. Se trata única y exclusivamente de promover la cultura del testamento”.