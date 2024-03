Tranquilidad con la Presencia de las Fuerzas Federales

• ‘’Cuando no hay corrupción, cuando se atiende al pueblo, alcanza para ir mejorando la calidad de vida, para que haya más inversiones’’, destacó

Juárez, Nuevo León .-Fortalecer las refinerías; apoyar a los trabajadores petroleros y hacer uso de la tecnología para evitar la contaminación del medio ambiente, es prioridad de la 4T, así lo manifestó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), al destacar que cerrar las refinerías no es la solución para evitar la contaminación en el estado de Nuevo León.’’Nada de cerrar Cadereyta, puras ocurrencias, la contaminación se resuelve con tecnología, no cerrando las fábricas’’, aseveró ante el apoyo de las y los trabajadores de la industria petrolera desde Juárez, Nuevo León.Al respecto, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que la misión de la continuidad de la 4T es seguir defendiendo la dignidad del pueblo de México, respondiendo a las necesidades de la nación y no de algunos cuantos que solo responden a sus propios intereses. ’’Hoy con la Cuarta Transformación lo que estamos recuperando con el presidente Andrés Manuel López Obrador es la dignidad de México, es poner en alto el nombre de nuestra patria, de nuestra nación, que nadie nos diga qué puede ser nuestro país’’, puntualizó.Por lo anterior, aseguró que durante su gobierno se seguirán implementado los programas sociales impulsados por el Humanismo Mexicano de la 4T, pero además se implementarán nuevas obras como la creación de una nueva ruta del tren de pasajeros que conecte a Nuevo León con la Ciudad de México.’’Vamos a traer el tren desde la Ciudad de México, va a ser Ciudad de México – San Luis Potosí – Monterrey – Nuevo Laredo, porque antes privatizaron los trenes y desaparecieron los trenes de pasajeros, ahora los recuperó el Presidente’’, expuso.Entre los proyectos que presentó para Nuevo León, también destacó que trabajará para lograr que la seguridad llegue a todos los puntos del país, para lo que destacó la atención a las causas como el punto medular para garantizarlo.

’’No es un asunto de mano dura, no es un asunto de valentía, —aunque hay que tenerla—, es un asunto de justicia, con mayúsculas ¿Qué quiere decir eso? Que haya justicia social, que los jóvenes nunca tengan que acercarse a una banda delictiva, que les demos educación, cultura, deporte’’, comentó.’’Para bajar la impunidad, se requiere: Gobernantes honestos en primer lugar; segundo, colaboración entre todas las instancias, pero también mejores fiscalías, y un mejor Poder Judicial en nuestro país, mejores jueces’’, agregó.Ante el pueblo de Juárez, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que la transformación tiene como base los principios de Benito Juárez, un hombre que cambió el rumbo de la nación teniendo en mente siempre el bienestar de todos los mexicanos.

’’Es el natalicio de un hombre que cambió la historia de nuestro país, como se llama este municipio, de Benito Juárez García, un oaxaqueño, indígena zapoteco, un visionario que en un momento donde en el mundo ni siquiera se habla de separar la iglesia del Estado, él con liberales cambiaron la historia de México con las Leyes de Reforma . Juárez es el presidente que todos recordamos en la historia de México, por su esfuerzo personal, pero también porque nos representa, representa la República’’, aseveró.En su intervención Waldo Fernández González, candidato al Senado de la República, aseguró que es momento de que llegue un gobierno con sentido humanista al estado de Nuevo León. ’’Estamos muy contentos porque a Nuevo León ya va a llegar la Cuarta Transformación, porque a Nuevo León por fin van a llegar gobiernos con sentido humano, por fin se va a acabar la frivolidad, por fin se va a acabar la corrupción, por fin estaremos orgullosas y orgullosas de nuestros gobernantes y eso es gracias a que tenemos una gran líder’’.*Asimismo, Judith Díaz Delgado, candidata al Senado de la República, hizo un llamado a que en unidad se luche por defender la 4T a nivel nacional, pero en especial a que llegue a todo el estado de Nuevo León. ’’Llegó la hora de la libertad para el pueblo de Juárez, esta es la hora de que tú y yo defendamos nuestro derecho, que defendamos la libertad’’.Claudia Sheinbaum estuvo acompañada en Juárez de Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT; Tatiana Clouthier, coordinadora de Voceros de la Campaña; Héctor de la Garza, candidato a Diputado Federal, por el distrito 12; Néstor Núñez López, coordinador de la Segunda Circunscripción; María Guadalupe Rodríguez Martínez, comisionada Nacional del Partido del Trabajo; Anabel del Roble Alcocer, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y Edgar Salvatierra Bachur, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista (PVEM).

