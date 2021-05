Transformemos a Papantla Juntos: Eric Domínguez Vázquez

Papantla, Ver.– Con el eslogan “Por la vida y por la familia”, este martes inicio con broche de oro la campaña del Partido Encuentro Solidario por la alcaldía de Papantla, del Doctor Ares Meza del Ángel, la cual se basará en trabajar primordialmente por los pilares del hogar, la familia y las mujeres.

A través de sus redes sociales, el político de 32 años de edad, de profesión médico cirujano, compartió motivado el lanzamiento oficial de su campaña, la cual buscará luchar de principio a fin por el bienestar de Papantla, y en especial, por la salud de sus ciudadanos:

“Prometo dar batalla porque soy un hombre de lucha, de profesión; en mi vida mis padres me inculcaron grandes valores, y como médico de profesión mi deber será el de salvaguardar las vidas de los papantecos. Conozco la problemática a nivel salud que existe, no solo en Papantla, si no en todo el país, tengo la experiencia en este ramo y ese será el objetivo principal dentro de mi administración en caso de ganarla”, puntualizó el candidato a la alcaldía.