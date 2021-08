Tránsito del Estado refuerza filtros contra COVID-19

Poza Rica, Ver.- De manera irresponsable distribuidora de neumáticos utiliza la vía pública, para el depósito de llantas y de esta manera convertirlas en gigantescos criaderos de mosquitos transmisores de Dengue, Zika y Chikungunya.

Los hechos se registraron sobre la avenida Benito Juárez esquina con calle Emiliano Zapata de la colonia Tajín, cabe señalar que ninguna autoridad se ha pronunciado para darle un alto al propietario de este negocio que se ubica sobre la avenida Juárez y avenida Nicaragua de la colonia 27 de Septiembre.

Foto: Distribuidora de neumáticos utiliza la vía pública, para el depósito de llantas.

Los vecinos han sugerido en múltiples ocasiones al establecimiento, que no dejen los neumáticos, en dicho lugar, sin embargo los trabajadores hacen caso omiso a los señalamientos y en muchas ocasiones han expresado comentarios despectivos, » metiches no se metan en lo que no les importa, váyanse a su casa y déjense de estar molestando, estamos bien parados con los de la Jurisdicción Sanitaria número III», comentario de un trabajador según los testigos.

Por: Gabino Escamilla Hernández