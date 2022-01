Transparencia y rendición de cuentas, eje rector en San Andrés Tuxtla: Rafa Fararoni

Gutierrez Zamora.- La terrible condición social en que se encuentran los menores «Miguel», «Luis» y «Antonio» los ha orillado a delinquir, abusar de la confianza de sus semejantes y a criarse como animalitos silvestres, apostándole diariamente a la suerte y por qué no, ocasionalmente encomendándose a Dios.

Aunque son «vecinitos» de la calle 12 de Diciembre en la colonia Primero de Mayo; se les puede observar por toda la ciudad, donde deambulan , cometen travesuras que algunas veces se transforman en maldades, piden dinero para comer, una «limosna» , una ayuda para llevar a su casa algo de alimento -según ellos- y ya envalentonados, delinquen.

Sus nombres son (si es que no nos engañaron) Miguel Gómez Pérez, Luis Alberto Pérez Olmos y Antonio Pérez Olmos, los cuales tienen entre 9 y 12 años de edad, no estudian, no trabajan, a veces duermen en la calle cuando, aseguran ellos, su madre los corre.

Su mamá, una señora que según ellos se llama Concepción Olmos, mucha gente de esta ciudad la conoce como «La Chona» lamentablemente tiene «mala reputación», y más aún porque cuando se hace acompañar por varones a su casa, arroja a los menores a la calle dejándolos a su suerte, al menos eso es los que comentaron vecinos de esta disfuncional familia.

En alguna ocasión el Sistema DIF de Gutiérrez Zamora y el mismo alcalde Wiliam Monje, asistieron a esta familia, les dieron un techo donde vivir y a los menores los becaron para que acudieran a la escuela, sin embargo su mala formación familiar los hizo rebeldes, agresivos, por lo que juntos se escapaban de clases.

El gobierno municipal los ayudo hasta donde pudo, lamentablemente las buenas intenciones de las autoridades, profesores y ciudadanos no sirvieron en mucho y hoy por hoy son futuros delincuentes en potencia -a decir de quienes los conocen o conviven ocasionalmente con ellos-.

-Regálame 5 pesos… tengo hambre – dijo uno de ellos-.

-¿Y tus papás?.

-No tengo, bueno sí, sólo mi mama y su novio.

-¿No te regañan por andar en la calle tan tarde?.

-No, siempre andamos en la calle. También dormimos en la calle cuando se enoja mi mamá.

Esta fue parte de la platica con uno de ellos. Su forma de conducirse con las personas es simple, pueden ser respetuosos como groseros, de vez en cuando te dan la impresión de no distinguir el bien del mal pero es su forma de «encantar» u engañar a las personas.

El encuentro que con uno de ellos no fue el primero ni el último. Fueron varios y ya en confianza platicaron que tienen más hermanos mayores, y que casi siempre los golpean e incluso los mandan a pedir dinero o a robar.

Es en el malecón de esta ciudad donde suelen acudir a divertirse, pedir dinero a los transeúntes, engañar a turistas y hasta delinquir. Su forma de robar, aunque sea un insignificante chicle es la siguiente:

Foto: Los hermanos, han llegado a robar para poder comer.

Primero uno o dos de ellos se acerca a su víctima., no importa edad o género, no importa si es de día o de noche; comienzan a hacer platica y cuando más entretenido esta la persona, se acerca otro por la espalda, de manera lenta , y finge jugar con un carrito de metal.

Es ahí, en esos precisos momentos cuando «el del carrito» mete mano a la mochila, bolso, u bolsillos de la víctima y le roba lo que sea, lo primero que salga y se escurre igual que como llego, lentamente y jugando.

Hay quienes afirman que han cometido asaltos de forma agresiva, a golpes y hasta con punzón, pero no a mayores, más bien a jóvenes aproximados a su edad. Si las cosas se salen de control huyen o terminan liándose a golpes echándole montón a su víctima.

-¿Por qué no mejor trabajas?

-No me gusta.

-¿Pero ganarías dinero más fácil?

-Pero no me gusta, mejor que me lo regalen.

Jovencitos de su misma edad que acuden al malecón a pescar, andar en bicicleta, o simplemente a caminar afirmaron que «Miguel», «Luis» y «Antonio» son peligrosos, que muchas veces han intentado abrir carros, se han metido en casas y que hasta han arrebatado bolsos.

«También nos acusan con la Policía. Inventan que les quitamos dinero, o sus cosas para que la policía nos quite las nuestras y se las den a ellos pero nunca les hacen caso. Ya saben que son rateros», expresaron.

Integrantes de algunas asociaciones civiles y el mismo gobierno municipal, aseguraron que tratarán de ayudarlos nuevamente, regresándolos a la escuela e intentando reintegrarlos a la sociedad, pero como personas de buen vivir, ya que seria muy lamentable que echaran a perder sus vidas.

Por Juan Manuel Ferretiz