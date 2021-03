Tras salir de prisión estás son las condiciones que Eleazar Gómez deberá de cumplir

Después de pasar casi medio año en prisión, el actor Eleazar Gómez por fin abandonó el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se mantenía cautivo, sin embargo tras llegar a un acuerdo con Tefi Valenzuela, un juez le concedió la libertad condicional.

Cabe destacar que esta decisión no significa que el actor sea inocente, sino que sus abogados le sugirieron optar por el proceso corto mediante el cual Eleazar aceptó su participación en la agresión contra la cantante en noviembre de 2020.

Por su parte Tefi Valenzuela se dijo sorprendida por la decisión del juez de otorgarle la libertad a su agresor, sin embargo, celebró que Gómez dijera la verdad sobre lo ocurrido pues de esta manera nadie podrá poner en “tela de juicio” lo narrado por la peruana

Para nadie es un secreto que la vida de Eleazar Gómez no volverá a ser la misma desde aquella noche del 4 de noviembre, cuando fue detenido tras golpear a su novia dentro de su departamento de la colonia Nápoles en la Ciudad de México.

Si bien tras permanecer en prisión varios meses su reputación se verá afectada, eso no será la única consecuencia pues ahora bajo libertad condicional, su salida del reclusorio implicó varios compromisos con la justicia mexicana mismo que si no son cumplidos serán razón suficiente para volver tras las rejas.

De este modo durante los siguientes tres años deberá acatar las reglas y compromisos impuestas por la Fiscalía en acuerdo con la víctima. De este modo se estipulo el pago de 420 mil pesos que el actor podrá saldar en tres parcialidades.

$420 MIL PESOS, la LIBERTAD de @EleazarGomez33

Ese fue el dinero q acordó con su ex novia, para entregarlo como reparación del daño.

Deberá dar los $420 mil, en tres pagos.

Son cinco los compromisos q se aceptaron.

La @FiscaliaCDMX acompañó en todo momento a la joven agredida. pic.twitter.com/cFoEIHVvvx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 26, 2021

De igual forma deberá ofrecer una disculpa pública a Tefi Valenzuela, sin embargo, no podrá hablar de lo ocurrido con los medios de comunicación. Eleazar también firmó el compromiso de no acercarse a no acercarse a la víctima, ni frecuentar los lugares a los que Valenzuela asiste.

Su residencia sólo puede ser en un solo lugar, misma que no podrá cambiar durante los próximos tres años para que pueda ser localizado por las autoridades de ser necesario. Finalmente tendrá que someterse a tratamiento psicológico desde ahora y hasta 2024, además de acudir trimestralmente a las oficinas de la Fiscalía para firmar su libertad condicional.