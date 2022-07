Trasciende presunta captura de Winckler en Oaxaca

ZEG

Por Severo Mirón

Xalapa, Ver.- Es totalmente ilegal y contra la ley que los directores de escuelas condicionen la entrega de certificados a alumnos cuyos padres adeuden cuotas escolares.

Así lo manifestó el secretario de Educación de Veracruz, Roberto Zenyazen Escobar García, quién dijo que se puede proceder legalmente contra aquellos directores que retengan los documentos finales a quienes no hayan podido pagar las cuotas escolares.

No obstante el funcionario dijo que si bien es ilegal condicionar la entrega de documentos, no puede negar que las cuotas que pagan los padres de familia son de gran ayuda, porque la SEV no tendría presupuesto suficiente para atender las necesidades de cada una de las 24 mil escuelas que operan.

Dijo que esas cuotas que manejan las Sociedades de Padres de Familia, ayudan demasiado para darle mantenimiento a los edificios y subsanar algunas necesidades para que los niños y jóvenes estudien en mejores condiciones, pero el dinero lo manejan los propios padres y los directores, así como maestros deben mantenerse al margen de esos temas.

Precisó que Veracruz es el segundo lugar nacional con mayor número de planteles, segundo lugar con mayor número de maestros y tercer lugar en todo el país por número de alumnos.

Llamó a sus compañeros maestros a evitar sanciones por condicionar la entrega de papeles a cambio del pago de cuotas, aunque reiteró que innegablemente son de gran ayuda, pero los directores tienen la obligación de entregar la documentación conforme a la ley y quién no lo haga así, puede ser reportado en las delegaciones de la SEV en todo el estado o directamente en oficinas centrales de Xalapa.