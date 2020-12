Tres heridos en choque de minitaxi contra camión en Banderilla

Señalamientos por nepotismo. La diputada local Rosalinda Galindo Silva aseguró que las acusaciones de nepotismo en su contra no afectarán sus aspiraciones a la alcaldía de Xalapa, pues no le fue comprobado que hubiera colocado a familiares en distintas dependencias estatales.

«No se perfecciona eso, de hecho son medios que quieren perjudicar mi imagen, de mi trabajo. Nadie me ha señalado absolutamente nada porque he trabajado con honestidad y me he dirigido con respeto a todos, a los xalapeños. He hecho mi trabajo, para lo que fui votada. De mi trabajo, de mi persona no pueden señalarme absolutamente nada y de lo que me señalan es con la finalidad de perjudicarme» dijo este viernes en entrevista a pregunta expresa.

Señalamientos por nepotismo

Entrevistada a su arribo al auditorio del IMAC, donde el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero rindió su tercer informe de labores, Rosalinda Galindo confío en que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) someterá a encuesta la asignación de candidaturas locales para contener el siguiente año:

«Así como se decidió, se definió la dirigencia nacional, me imagino que se va a definir la estatal, igual las candidaturas. Si las candidaturas se definen por encuesta, que me anoten, que me encuesten y ya dependiendo los resultados, ya sería».

Rosalinda Galindo Silva, esposa del actual regidor por Morena, Juan de Dios Alvarado, es una de las aspirantes a suceder el gobierno municipal de Morena en la capital del estado.

Por Héctor Juanz

