Tres integrantes de autodefensas de Veracruz son detenidos. Veracruz, Ver.- Tres integrantes del grupo de Autodefensas del puerto de Veracruz fueron detenidos durante el bloqueo que realizaban en la carretera Veracruz-Cardel para exigir la liberación de su líder, David Villalobos.

Luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con otras corporaciones realizaron un operativo sorpresa para detener a Villalobos durante la madrugada de este domingo, los simpatizantes del movimiento decidieron llevar a cabo una serie de acciones para pedir su liberación.

Los inconformes se desplazaron hacía la carretera Veracruz-Cardel para bloquear la circulación como primer punto y advirtieron que si para el mediodía del domingo no era liberado iban a colapsar el tránsito vehicular con otros bloqueos en la carretera Veracruz-Cardel en el tramo Amapolas y en el libramiento a Paso del Toro-Alvarado.

Sin embargo, mientras se manifestaban en el tramo hacía Cardel, tres personas que lideraban el grupo fueron detenidos por uniformados y llevados a las instalaciones del “Penalito” de Playa Linda y el resto fue obligado a liberar la vialidad bajo amenazas.

De acuerdo con Rafael Gómez Casas, vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Mexicana y abogado del grupo de Autodefensas, todas las detenciones están fuera de la legalidad.

A su consideración, la detención del líder del grupo David Villalobos es una acción orquestada desde el gobierno del estado para callar a las autodefensas ya que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha negado rotundamente a aceptar su existencia.

“No hay cargos, no hay nada es orden del gobierno que no quiere reconocer que hay autodefensas en Veracruz, estamos esperando un pronunciamiento para meter los amparos porque al parecer se lo quieren llevar de aquí de Veracruz y no queremos que lo vayan a torturar”, dijo.