Triunfo de Morena en Álamo potenciará desarrollo de la zona norte: Lilia Arrieta

Veracruz, Ver.- La empresa de seguros Afirme Veracruz se negó a cubrir los gastos generados por su cliente, tras haber impactado de forma involuntaria a otro vehículo, por lo que denuncian el mal proceder de la aseguradora.

José Eduardo Vargas Roda, quien es el afectado, relató que la tarde de este lunes salía de reversa de una tienda de conveniencia en su automóvil Attitude Dodge 2021, cuando impactó a un vehículo tipo Corsa, tras reconocer su error llamó a su aseguradora para que esta se hiciera cargo de la situación; acudió al sitio, tomó los datos necesarios y fotografías, de la misma forma que los elementos de Tránsito que se acercaron al lugar.

«Me trajeron acá a Tránsito, nos tomaron todos los datos, posteriormente se comunicó el de la aseguradora después de haberle llenado sus documentos y firmado (para decirme) que mí vehículo el golpe que presentaba, según sus supervisores, no era un golpe del día, que era un golpe viejo y que no lo podían pagar, lo cual se me hace ilógico porque mi carro apenas me lo dieron el día lunes de la semana pasada, apenas tiene una semana en circulación y tengo el seguro por cualquier golpe que mi carro tuviera, enseguida yo lo reportaría porque tiene seguro, tengo la confianza porque sé que tiene seguro», subrayó.

Foto: Alejandro Ávila

La persona afectada expone que además del golpe en ambos vehículos, la persona a quien chocó debe recibir atención médica, por lo que se agrava la situación, ya que no cuenta con el recurso económico en estos momentos para hacerse cargo del problema y los gastos totales superan los 30 mil pesos.

«Mi número de reporte es el 808, y ya estuve marcando a la aseguradora pero me dijeron que no se pueden hacer cargo del golpe, ya que el golpe según sus conjeturas de ellos, no tiene nada que ver con el otro golpe…entonces yo pido el apoyo porque no me quiere apoyar la aseguradora ya que yo estoy pagando un seguro», asestó.

Por Alejandro Ávila