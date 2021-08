Tuxpan en riesgo máximo

Tuxpan, Ver. – El periodo vacacional de verano hasta el momento, no ha provocado incremento en las ventas, pues estas se han mantenido en un treinta por ciento, a decir de los comerciantes de la zona de playa.

Refieren que el turismo que llegó a vacacionar a Tuxpan, sobre todo a sus playas, es un turismo que adquiere sus productos en supermercado, a diferencia de los restaurantes, los supermercados presentan una demanda entre los consumidores.

Foto: El repunte que se ha alcanzado no ha sido el esperado, la ganancia que se obtiene es poca no se recuperó «ni lo invertido».



El repunte que se ha alcanzado no ha sido el esperado, la ganancia que se obtiene es poca no se recuperó «ni lo invertido», pues los bañistas llegan a la zona de playa con sus alimentos y solo invierten en la renta de la palapa y algún recuerdo, pero no están consumiendo en los restaurantes de esta zona.



Reiteraron que este sector ha sido el más golpeado en los últimos años, no solo por la llegada de la pandemia, sino también por la crisis económica que vive el país, aunado al incremento constante en los insumos, “Al ser poca la venta que se tiene no se pueden incrementar el costo de los platillos, pues esto sería un suicidio, por ello es que no se han obtenido buenas ganancias” resaltaron los prestadores de servicios.



Al igual que en la industria hotelera, este sector le apuesta a la presencia de turismo, por ello la importancia de continuar promocionado al municipio.



“Le apostamos a que haya más fiestas en el municipio, pues esto atrae el mayor número de paseantes y como consecuencia mayores ingresos al sector restaurantero, que requiere de estos para tener un respiro, pues el incremento constante de la canasta básica está provocando que nuestros ingresos sean pocos”.



La tradicional expoTuxpan es la última esperanza que les queda en el repunte de sus ventas, pues es la última semana de vacaciones y esta genera la llegada de turismo procedente de otros estados de la república.

Por Martha Hernández