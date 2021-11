Tuxpan en semáforo amarillo y el tráfico a todo lo que da

Tuxpan, Ver.- Durante este puente vacacional, más de 70 ciclistas provenientes de la Ciudad de México, acompañados de sus familiares y equipos de apoyo, llegaron a esta ciudad portuaria para promover el respeto a las ciclistas, este tramo denominado “Ultra fondo Tuxpan” 285 kilómetros Veracruz, forma parte de la ruta que concluirá el próximo 03 de diciembre en Acapulco, Guerrero.

Estas rutas las recorren en busca de los derechos de los ciclistas, rodada que se realiza en diversas ciudades del país, resaltando que ellos no estorban el tráfico, sino que también son el tráfico, por ello piden que se respeten sus vidas al momento de transitar por las diferentes carreteras del país y calles de las ciudad, pues no se carece de vías de comunicación especiales para quienes utilizan la bicicleta no solo como deporte sino como medio de transporte.

Por ello la importancia de crear conciencia sobre el respetar a los ciclistas, sumándose así a las rodadas que se realizan en diversas partes del mundo, a través de la cual se recuerda a los ciclistas arrollados por automovilistas.

En esta ocasión los 70 ciclistas se recorrieron 285 kilómetros, entre niños, jóvenes y adultos los que pedalearon durante hora entre a los vehículos, hasta llegar a a su destino, la ciudad y puerto de Tuxpan.

«Nos reunimos varios grupos de ciclistas, queremos que se haga conciencia, está rodada se la queremos dedicar al número de muertes de nuestros compañeros», por lo que después de estar en esta ciudad seguiremos nuestra ruta hasta llegar con nuestro mensaje a la ciudad de Acapulco, Guerrero” concluyeron los integrantes de este grupo de ciclistas.

