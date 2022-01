Tuxpan : Gobierno Municipal y SESVER reforzarán acciones de prevención y promoción a la salud

Tuxpan, Ver.- El gobierno municipal de Tuxpan y la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) se comprometieron a trabajar en forma coordinada en el reforzamiento de las acciones de prevención y promoción a la salud, para mantener a Tuxpan saludable.

En reunión que sostuvo el alcalde José Manuel Pozos Castro con representantes de la Jurisdicción Sanitaria N° 2 y el Dr. Romualdo Cruz Cerecedo, director del Hospital General de Tuxpan, se acordó darle nuevo impulso a las estrategias para fomentar las medidas de autocuidado, para protegerse y proteger a los demás.

El alcalde agradeció al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Secretario de Salud, Dr. Roberto Ramos Alor, por el enorme respaldo que le dan a Tuxpan en materia de salud.

Destacó que hoy se trabaja en forma coordinada con los 3 niveles de gobierno para consolidar la gran transformación de Tuxpan.

Además de las acciones que el Sector Salud y el Gobierno Municipal estarán realizando, es importante que la población aplique las medidas de higiene personal y buenos hábitos de salud.

El alcalde José Manuel Pozos insistió que, “información es prevención”, por ello se mantendrá bien informada a la población.

La Secretaría de Salud reiteró las siguientes recomendaciones:



• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%.

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar.

• Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.).

• Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias