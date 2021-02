Aguas negras invaden las calles de Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Conforme pasan los días la situación para el sector pesquero se complica más, son 11 los meses que llevan sin poder salir a pescar, y no ven para cuando puedan regresar a su nueva normalidad, la pesca cada día es menor, a tal grado que quienes se arriesgan a salir en busca de una buena pesca regresan con las redes vacías.

A decir del delegado de la cooperativa pesquera “Puerto de Tuxpan” Jesús Jonguitud, en estos momentos la laguna carece de producto, lo que complica más la situación de los hombres de mar, asegura que este cuerpo de agua esta azolvado en un 80 por ciento, por ello que la producción haya disminuido de manera considerable.

“El pescador no sale, tiene 11 meses que no gana porque no hay a quien venderle ni que venderles, si los grandes mercados realizan cierres temporales, estamos sufriendo al 100 por ciento las consecuencias de la pandemia y la ayuda por parte de los gobiernos sigue sin llegar” resaltó el líder de los pescadores.