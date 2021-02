Altos costos de energía por anomalía con la instalación eléctrica en Tuxpan

Tuxpan, Ver.- Las quejas por los altos cobros en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad –CFE- cada vez van en aumento, sin embargo, en la gran mayoría de los casos estas quejas no proceden, pues se demuestra que en gran porcentaje son por el mal uso que la ciudadanía le da a la energía eléctrica.



La Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguro que es sobre todo en temporadas calor cuando las quejas hacia la dependencia aumentan, pero es que en la mayoría de los casos los propios usuarios no regulan su consumo de energía y dejan los aparatos encendidos, situación que provoca un gasto mayor de luz.







Foto: Noreste. / Martha Hernández.



Así mismo, se indica que en los casos donde se notifica algún reporte se analiza si existe algún corto o anomalía con la instalación eléctrica, pues hay ocasiones que los cables se deterioran, provocando así que el consumo sea mayor, pero se ha podido observar que son pocos estos casos y la mayoría de las consecuencias de recibos altos es porque la gente no tiene cuidado en el consumo de la misma.

La CFE recomienda hacer uso racional de los equipos eléctricos a fin de racionar la electricidad y no pagar recibos estratosféricos, destacando cerrar las puertas de recamaras u oficinas cuando se tienen el aire acondicionado puesto, apagar la radio o televisión si no los están ocupando, así como checar que no existan anomalías en los aparatos que puedan hacer que se genere un mayor gasto de luz.

Con información Martha Hernández.

