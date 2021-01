Aseguran pirotecnia en una casa de Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Sorpresa causo entre los diferentes grupos partidista opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la reunión que sostuvieron, ex presidentes del comité directivo municipal del tricolor, es presidentes municipales, ex síndicos y ex regidores, conclave en el que salieron a reducir algunos nombres de quienes podrían ser el candidato a la alcaldía.



A decir del presidente del comité municipal del PRI Mario Alberto Martínez Zapata, ya están a cordadas las alianzas a nivel nacional donde en el distrito de Tuxpan se designó al Partido Acción Nacional (PAN) como cabeza de la alianza, ello para la designación del candidato a la diputación federal, en cuanto a las demás candidaturas nada está escrito.

En el tema de la alianza y tras las declaraciones emitidas por el líder nacional de MORENA al llamar a la alianza PRI-PAN-PRD, alianza toxica, el líder de los priistas a nivel local resalto “No sé cuál de las alianzas sea más toxica si la del Morena que está reciclando a aquello personajes que tanto daño hicieron al país, al estado y al municipio, o la alianza de las nuevas generaciones de priistas que no tienen problemas y no son señalados por haber cometido algún daño al país”.



Martínez Zapata dijo que la alianza de MORENA-PVEM y PT, puede leerse como un pago de factura de quiénes en su momento los apoyaron para llegar a ser gobierno, por ello deben de soportar y recibir el tipo de personajes, que en algún momento tuvieron todo el respaldo de los priistas.

Reitero que al no estar definida la alianza para la alcaldía, el tricolor tuxpeño tiene en los nombres de José Rolando Núñez Uribe, Miguel Ángel Elizalde Martínez y Crisóforo Hernández a la persona que los podría representar en las urnas en la próxima contienda electoral del 2020-2021.