Buscan trabajo y no encuentran

Tuxpan, Ver. – Severos problemas de hundimiento presentan ya una de las principales vías de comunicación, que conecta al puerto de Tuxpan, con el vecino estado de Tamaulipas y ciudades fronterizas, ello debido al paso constante de unidades pesas que transportan todo tipo mercancías, situación que es permitida por el munícipe Porteño Juan Antonio Aguilar Mancha y las autoridades de tránsito municipal, quienes, con un “moche”, permiten que estas unidades destruyan las calles del puerto.



A decir de algunos ciudadanos, poco importa ya a Toño Mancha hacer algo por Tuxpan,, pues ya se va, y la administración que llega deberá de hacerse cargo del gran problema que dejara para rehabilitar el libramiento, “Como alcalde puede solicitar a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte SCT, se den vías alternas para que estas unidades pesada circulen por otras zonas, siendo una opción la zona de Álamo, pero prefiere la mochadas que prohibir la circulación de las unidades de doble remolque”.



Vecinos de la zona señalan que durante las primeras horas del día los agentes de tránsito están a la caza de los tráileres, situación que se repite por la tarde noche, siendo el tramo de la central camionera hacia la UV, donde se da esta situación.



“Es una pena que las autoridades se hagan de la vista gorda y no vena el pésimo estado de esta calle, creo están esperando a que se registre algún accidente para actuar, el bacheo no es la solución a este problema, se tiene que invertir un importante recurso para que sea transitable, pero como no son obras de relumbrón como a las que están a acostumbras hacer las autoridades, por ello no le toman importancia” resaltaron los automovilistas.



El problema es que estas unidades circulando con más de 100 toneladas, siendo entre 100 y 200 las que transitan a diario, no solo, por el libramiento Adolfo López Mateos, sino también por el bulevar Independencia y la avenida Cuauhtémoc, por lo que también estas arterias de la ciudad ya presentan deterioros y todo porque no se la buscado un dialogo entre autoridades correspondientes para pedir que estas unidades dejen de circular por la ciudad.



Es de recordar que el libramiento Adolfo López Mateos fue rehabilitada, de manera integral desde el hace más de 16 años, a lo largo de estos años no se le ha dado el mantenimiento adecuado, además de que el contante paso de unidades pesadas ha contribuido al deterioro actual que presenta esta vía de comunicación, misma que conecta al puerto de Tuxpan con el vecino estado de Tamaulipas y el norte del país.

Redacción Noreste