Carros chatarras invaden las calles de Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Al no verse favorecido con ninguna candidatura, a los diferentes cargos de elección popular (Diputación Federal, Diputación Local y Alcaldía), en el tema de las alianzas, la dirigencia municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), va a solicitar que se reconsidere esta alianza y se llegue a un acuerdo para que el PRI de Tuxpan designe también a un candidato, pues una alianza es para fortalecer a todos los grupos políticos que la integran y no a uno solo.



Ante esta situación Mario Alberto Martínez Zapata, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, resalto “No se trata de fortalecer al PAN y no vamos a ser comparsa de ningún partido lo que se tiene que reconsiderar en la alianza es una posición para el PRI ya que, por cantidad de votos y simpatizante, queda demostrado, electoralmente, que se ha estado mejor posicionado que otros partidos que integran la alianza como para no ser tomados en cuenta y no llevar una candidatura, en lo que corresponde al distrito y municipio de Tuxpan”



Indico que van a solicitar que la militancia priista sea tome en consideración ya que una alianza de los partidos es para beneficio de la ciudadanía, no para benéficos de grupos políticos o de personas, por lo que, al no tomar en cuenta, ni considerara al PRI en Tuxpan no se está hablando de una alianza.



“Vamos a luchar hasta la última instancia, pues una alianza debe ser equitativa, ello permite garantizar a la ciudadanía un equilibrio de poderes, de fuerzas, por lo que no obtener una posición, se tomar una decisión de la línea que va a marcar el PRI en Tuxpan” reitero.



Así mismo puntualizo que se debe tener respeto a la militancia priista que simpare a respaldado al partido y que en estos momentos no está de acuerdo con las decisiones que se han tomado a nivel estatal, por lo que de ser necesario se llegara hasta el comité nacional de para que se analice el bien este tema.

Cabe recordar que de acuerdo a los términos que se pactó en esta alianza entre el PRI, PAN y PRD en el 03 distrito electoral, el PAN designara a los candidatos a la Diputación Federal y la alcaldía, mientras, mientras que el PRD designara al candidato a la Diputación Local, dejando al PRI sin candidato.

Martha Hernández

Tuxpan, Ver