Cocodrilos atemorizan a ciudadanos en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – El arte y la cultura, no puede ser detenidos, pues las formas de expresión son muchas, y aun que las puertas de la casa de cultura se encuentren cerradas, y los talleres que en ella se imparten continúen suspendidos de manera presencial, las maestras que imparten los diversos talleres han procurado estar al tanto de los alumnos, ya que muchos de sus talentos pueden irse fomentando desde casa, a la vez que otros van descubriendo que son capaces de desarrollar dotes artísticas que si no fuera por el encierro obligatorio no habrían podido ser detectadas sus habilidades.



Por tal motivo, en este sitio ubicado en la calle Melchor Ocampo No.17 en la zona centro, organizaron la primera exposición de obras al óleo y retrato a lápiz realizadas por el artista tuxpeño Juan Gabriel Ibáñez cruz, quien forma parte del taller de artes plásticas que imparte la maestra Margarita Chew Lee.

Al respecto se indicó el talento se puede seguir fomentando desde casa y en este recinto cultural se le abren las puertas para actividades donde la población pueda acercarse sin causar aglomeración y sin exponer a nadie a un contagio masivo del covid-19, por lo que están a la espera de que se puedan reanudar clases presenciales en general.



Por tal motivo, pese a que debieron cerrar desde el año pasado notificando que “ningún alumno puede acceder a las instalaciones de la casa de cultura” hasta que ello esté permitido por disposición oficial,

Cabe recordar que cuando está vigente y puede funcionar, la principal causa de este recinto es evitar que se pierda la tradición del canto y baile regional, a partir de los 5 años tienen oportunidad de acudir al curso de Danza que en la Casa de Cultura tal como lo estableció su directora, Pilar Mar Gómez.

Martha Hernández

Tuxpan, Ver