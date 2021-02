CONAPESCA prohíbe la captura de la lisa y lebrancha

Tuxpan, Ver. – Las quejas contra los cuerpos policiacos no se detienen, estas van en incremento cada día, a pesar de las contantes capacitaciones que reciben por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues las detenciones de manera arbitraria continúan presentes, tan solo en el inicio de año se tiene integrados cuatro expedientes en contra de los uniformados, señalo Tonatiuh Hernández Sarmiento.



Indico que, de acuerdo a lo mencionado por los quejos, estos son detenidos sin motivo alguno, pues la detención se da en la persona que van saliendo de algún comercio por el simple hecho de llevar consigo una bebida alcohólica, cuando la venta de estos está permitida pues no se ha implementado una ley seca.



“Al momento de acudir a los separos en la inspección de la policía municipal, nos hemos percatado que efectivamente son personas que fueron detenidas sin motivo ni razón alguno, además de que el proceder de los elementos policíacos no son las adecuadas, por ello ya son cuatro los expedientes iniciados en la delegación hacia este tipo de servidores” indico.



Ante esta situación, dio a conocer que se está planteando la posibilidad de que aquella autoridad que sea omisa o repetitiva en no respetar los derechos humanos o no acatar las recomendaciones de la comisión, podrá ser llamada ante el congreso del estado para que explique el motivo por el cual no son atendidos los señalamientos y las faltas recurrentes.

Aunado a los cuatro expedientes iniciados, menciono que en un mes se atendieron a 80 personas en la delegación de la Comisión de Derechos Humanos, además se recibieron quejas en contra de las fiscalías y una en contra del Ayuntamiento de Tamiahua.

Martha Hernández

Tuxpan, Ver